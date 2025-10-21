إعلان

من الافتتاح إلى اليوم الرابع.. 25 صورة لـ أغرب إطلالات مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

03:00 م 21/10/2025
ظهر بعض النجوم والنجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح حتى اليوم الرابع في دورته الثامنة بإطلالات غريبة.


ومن أبرز هذه الإطلالات الفنان نيكولا معوذ الذي ظهر في حفل افتتاح المهرجان ببدلة باللون الأسود اللامع دون قميص أسفلها.


أما الفنان حسن أبو الروس أطل ببدبة من السبعينات، حيث ارتدى بدلة سوداء واسعة الساقين من طراز "شرلستون"، ونسّقها مع حذاء أحمر مدبب جذب أنظار المصورين والحضور على حد سواء.


وأطلت الفنانة روجينا بفستان طويل باللون الوردي "كت" مزينا بالتطريزات بالكامل ومزود بإكستنشن بنفس اللون.


وتألقت الفنانة مايا دياب بفستان طويل جريء وغريب باللون الأخضر شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.


وفي هذا التقرير نرصد لكم أغرب إطلالات خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي والتي أثارت الجدل على السوشيال ميديا.

