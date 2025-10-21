جريئة.. 25 صورة لنجمات تألقن بفتحة ساق في خامس أيام مهرجان الجونة

بـ 75 ألف جنيه.. روچينا تخطف الأنظار بـ"بدلة" جريئة في "الجونة السينمائي"

بـ 2000 جنيه.. رانيا يوسف بفستان بسيط من Zara في "الجونة السينمائي"



شهد اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي تنافس بين النجمات في الأناقة والتميز، ولكن ظهر بعضهن بفساتين جريئة بفتحة ساق.



وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.



هاجر السراج

ظهرت الفنانة هاجر السراج بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ليلى علوي

وارتدت الفنانة ليلى علوي فستان طويل باللون البيج بأكمام طويلة وواسعة ومزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

رانيا يوسف

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان طويل باللون الفيروزي "كت" بصيحة الشراشيب من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون الفضي.

بشرى

وتألقت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب وبفتحة ساق من الجانبين، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

نجلاء بدر

وأطلت نجلاء بفستان طويل باللون الأسود مكشوف عتد منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

مايان السيد

وظهرت الفنانة مايان بفستان طويل "كت" باللون الأحمر اللامع تميز بأنه مزينا بالتطريزات، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

لولا سوليا

وأطلت الفنانة السورية لولا سوليا بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر وبفتحة عند منطقة البطن، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.