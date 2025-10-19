ليلى علوي تخطف الأنظار بالأسود في رابع أيام الجونة

"لوك كلاسيكي وراقي".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وأطلت ليلى بفستان شفاف باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة.