ليلى علوي تخطف الأنظار بالأسود في رابع أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:55 م 19/10/2025
ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وأطلت ليلى بفستان شفاف باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

ليلى علوي اليوم الرابع من مهرجان الجونة الجونة

