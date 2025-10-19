مايان السيد بإطلالة لامعة في ثالث أيام مهرجان الجونة - سعرها صادم

خطفت الفنانة الشابة مايان السيد الأنظار خلال ظهورها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة، حملت توقيع دار الأزياء Latelier dmia بسعر 300 ألف جنيه.

جاء الفستان بتصميم طويل بقصة "كب" من دون أكتاف أو حمالات)، باللون الذهبي اللامع الذي أضفى عليها إشراقة فريدة تناسب أجواء السجادة الحمراء. تميز الفستان بتطريزات دقيقة ونقوش أنيقة، خصوصًا في الجزء السفلي الذي بدا مزينًا بخيوط متدلية وتفاصيل شبيهة بالورود والزخارف المترابطة، ما أضاف لمسة أنثوية راقية على الإطلالة.

اعتمدت مايان مكياجًا قويًا بألوان ترابية أبرز ملامح وجهها الناعمة، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها لتعزز من طابع الإطلالة الأنثوي البسيط واكتملت الإطلالة باختيارها مجوهرات رقيقة مكونة من حلق وخاتم فقط، في تناغم واضح مع بريق الفستان الذهبي.