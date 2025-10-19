إعلان

"الفستان مش لايق على جسمها".. ناقد موضة يعلق على إطلالة يسرا في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

08:00 م 19/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    يسرا (3)
  • عرض 9 صورة
    يسرا (1)
  • عرض 9 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 9 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 9 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 9 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 9 صورة
    تقديم النجمة يسرا جائزة ''الإنجاز الإبداعي'' للفنانة منة شلبي
  • عرض 9 صورة
    يسرا ومنة شلبي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

أوضح ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا رأيه في إطلالة الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأضاف حنا أن ما لفت الأنظار الفستان هو لونه، ووصفه بأنه "أجمل ما في الإطلالة"، بينما أشار إلى أن التصميم نفسه لم يكن مناسبا لقوام الفنانة.

وتابع: "يسرا تحتاج إلى فساتين بتصاميم مختلفة، مثل فستان بقصة A-line مع حزام رفيع، أما هذا التصميم فلم يكن موفقا معها".

كما لفت إلى أن الجزء العلوي من الفستان ضيقا بشكل واضح.

وانتقد تسريحة الشعر والمكياج، معتبرا أنه لا جديد فيهما، وقال: "التجديد مطلوب أحيانا".

ومنح الإطلالة تقييما 4.5 من 10.

هذا المحتوى من

Manal el Alem
يسرا اطلالة يسرا مهرجان الجونة اتطلالات الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان