"لوك كلاسيكي وراقي".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

أوضح ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا رأيه في إطلالة الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأضاف حنا أن ما لفت الأنظار الفستان هو لونه، ووصفه بأنه "أجمل ما في الإطلالة"، بينما أشار إلى أن التصميم نفسه لم يكن مناسبا لقوام الفنانة.

وتابع: "يسرا تحتاج إلى فساتين بتصاميم مختلفة، مثل فستان بقصة A-line مع حزام رفيع، أما هذا التصميم فلم يكن موفقا معها".

كما لفت إلى أن الجزء العلوي من الفستان ضيقا بشكل واضح.

وانتقد تسريحة الشعر والمكياج، معتبرا أنه لا جديد فيهما، وقال: "التجديد مطلوب أحيانا".

ومنح الإطلالة تقييما 4.5 من 10.