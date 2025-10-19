إعلان

ناقد موضة يعلق على إطلالة مي سليم في مهرجان الجونة.. 6 صور

كتبت- أسماء مرسي:

05:00 م 19/10/2025
تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة مي سليم خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وقال الشريف في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" إن الفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، ووصف الإطلالة بالرائعة والخاطفة للأنظار دون أي أخطاء.

وأضاف أن المكياج وتسريحة الشعر والمجوهرات كانت متناسقة وموفقة للغاية، ما أضفى جاذبية وسحر على مظهر مي سليم.

