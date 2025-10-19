إعلان

"أجمل فستان على الريد كاربت".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة

كتبت- أسماء مرسي:

03:30 م 19/10/2025
    جومانا مراد بفستان تايجر في مهرجان الجونة (1)
    جومانا مراد بفستان تايجر في مهرجان الجونة (3)
    الفنانة جومانا مراد
    جومانا مراد

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة جومانا مراد خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن فستانها كان من أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء.

وقال الشريف، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، إن الفستان من توقيع مصمم الأزياء السوري إلياس خليفة، ووصفه بأنه "خطير ومن أحلى الفساتين" التي ظهرت في الافتتاح.

وأضاف أن التصميم مختلف وفريد من نوعه، ونادرا رؤية مثيل له على السجادة الحمراء.

وتابع أن الإطلالة كانت موفقة بالكامل، الفستان مناسبا لبشرة جومانا وقوامها، كما أن المكياج أبرز ملامح وجهها بوضوح، وجاء تنسيق الشعر والمجوهرات متناسقا.

جومانا مراد اطلالة جومانا مراد مهرجان الجونة

