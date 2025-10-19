"جذابة وجريئة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة مطربة شهيرة في الجونة

ناقد موضة يعلق على إطلالة مي سليم في مهرجان الجونة.. 6 صور

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة المطربة مايا دياب خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقال الشريف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" إن اللوك كان رائعا، والفستان خطير وملائم جدا لـ مايا دياب.

كما وصف المكياج وتسريحة الشعر والمجوهرات بأنها جاءت موفقة تماما، مشيرا إلى أن الإطلالة تعبر عن شخصية وأسلوب مايا المميز والجريء.