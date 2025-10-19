حنان مطاوع بإطلالة فرعونية في الجونة.. وناقد موضة يعلق
كتبت- أسماء مرسي:
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
تصوير- علاء أحمد
أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة حنان مطاوع خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.
وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وصف إطلالتها بأنها "رقي على هيئة إنسانة"، مشيرا إلى أن الفستان مستوحى من أزياء الملكة إيزيس في العصر الفرعوني.
وأشار إلى أن الإطلالة من توقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني، مضيفا أن الفستان جاء ملائما لقوامها، والشعر والمكياج والمجوهرات موفقين تماما.