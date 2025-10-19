"أنيقة كالأميرات".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ركين سعد في الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة ركين سعد خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.
ووصف "الشريف" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، الإطلالة بأنها "رائعة"، مشيرا إلى أن ركين ظهرت "كالأميرات".
وأضاف أن تسريحة الشعر، والمكياج، والمجوهرات كانت جميعها متناسقة وموفّقة، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الأناقة والرقي.