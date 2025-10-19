إعلان

"أنيقة كالأميرات".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ركين سعد في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

01:02 م 19/10/2025
    إطلالة ركين سعد في الجونة
    إطلالة ركين سعد في الجونة
    إطلالة ركين سعد في الجونة

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة ركين سعد خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

ووصف "الشريف" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، الإطلالة بأنها "رائعة"، مشيرا إلى أن ركين ظهرت "كالأميرات".

وأضاف أن تسريحة الشعر، والمكياج، والمجوهرات كانت جميعها متناسقة وموفّقة، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الأناقة والرقي.

إطلالة ركين سعد في الجونة ركين سعد مهرجان الجونة

