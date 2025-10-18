"شياكة ورقي".. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة- 10 صور تكشف

في ثالث أيام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي 2025، خطف الفنان حسن أبو الروس الأنظار بإطلالة جريئة جمعت بين البريق والفخامة.

اختار حسن جاكيت أسود مطرز بالكريستال من دار Versace، مصنوع من خليط صوف "عذراء" وقطن بنسبة 100%، كما هو موضح على موقع الدار.

الجاكيت جاء مغطى بالكامل بالكريستالات اللامعة، مع ياقة مشقوقة وتطريز دقيق يزيّن الياقة والأكمام، في تصميم يعكس الفخامة الإيطالية بطابع عصري.

القطعة تحمل اسم Crystal-Embellished Jacket من Versace، مصنوعة من Virgin Wool مع تطريز بالكريستال، ومبطنة بـ Cotton وCupro.

وتتوفر على موقع Farfetch بسعر 5,548 دولارًا، أي ما يعادل نحو 270 ألف جنيه.