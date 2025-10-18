إعلان

جاكيت بـ270 ألف جنيه.. حسن أبو الروس بإطلالة مرصعة بالكريستالات في ثالث أيام الجونة

كتب – أميرة حلمي:

10:22 م 18/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جاكيت حسن أبو الروس
  • عرض 9 صورة
    حسن أبو الروس
  • عرض 9 صورة
    حسن أبو الروس
  • عرض 9 صورة
    جاكيت حسن أبو الروس
  • عرض 9 صورة
    جاكيت حسن أبو الروس
  • عرض 9 صورة
    جاكيت حسن أبو الروس
  • عرض 9 صورة
    حسن أبو الروس
  • عرض 9 صورة
    حسن أبو الروس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ثالث أيام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي 2025، خطف الفنان حسن أبو الروس الأنظار بإطلالة جريئة جمعت بين البريق والفخامة.

اختار حسن جاكيت أسود مطرز بالكريستال من دار Versace، مصنوع من خليط صوف "عذراء" وقطن بنسبة 100%، كما هو موضح على موقع الدار.

الجاكيت جاء مغطى بالكامل بالكريستالات اللامعة، مع ياقة مشقوقة وتطريز دقيق يزيّن الياقة والأكمام، في تصميم يعكس الفخامة الإيطالية بطابع عصري.

القطعة تحمل اسم Crystal-Embellished Jacket من Versace، مصنوعة من Virgin Wool مع تطريز بالكريستال، ومبطنة بـ Cotton وCupro.

وتتوفر على موقع Farfetch بسعر 5,548 دولارًا، أي ما يعادل نحو 270 ألف جنيه.

حسن أبو الروس هرجان الجونة لجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين