إعلان

بفستان "حورية البحر".. مي سليم تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد :

09:24 م 18/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مي سليم
  • عرض 4 صورة
    مي سليم
  • عرض 4 صورة
    مي سليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مي فستانا طويلا بقصة "حورية البحر"، بتطريزات ونقوشات مميزة.

واعتمدت مكياجا قويا بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

مي سليم هرجان الجونة لجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة