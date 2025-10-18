بفستان "حورية البحر".. مي سليم تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد :
09:24 م 18/10/2025
ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.
وارتدت مي فستانا طويلا بقصة "حورية البحر"، بتطريزات ونقوشات مميزة.
واعتمدت مكياجا قويا بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.