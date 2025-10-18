مجوهرات بـ3 ملايين جنيه.. شيرين رضا بتصميمات عزة فهمي في الجونة

تألقت النجمة شيرين رضا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة فاخرة لفتت الأنظار، إذ اختارت مجموعة من مجوهرات المصممة العالمية عزة فهمي، التي تُعرف بتصاميمها المستوحاة من الرموز الشرقية واللمسات الفنية الراقية.

بلغ السعر الإجمالي للمجوهرات التي ارتدتها شيرين رضا نحو 3 ملايين جنيه مصري لتُصبح واحدة من أبرز الإطلالات في المهرجان.

اختارت شيرين عقدًا على شكل شوكر يلتف برقة حول العنق، جاء بتصميم يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، إذ تزيّن العقد باللؤلؤ وتفاصيل لامعة من الأحجار الكريمة التي تتوسط التصميم بشكل أنيق.

وينتمي العقد إلى مجموعة "حديقة النور" التي تشتهر بها دار عزة فهمي، وهي مجموعة تضم قطعًا فنية مرصعة بالأكوامارين النادر، المعروف بلونه الأزرق الفاتح الذي يرمز للصفاء والهدوء.

وأكملت شيرين إطلالتها بأقراط متدلية فخمة تتناغم مع العقد، وتجمع بين اللؤلؤ الأبيض الفاخر وحجر الأكوامارين الأزرق الفاتح، مما منح ملامحها إشراقة خاصة على السجادة الحمراء.

التصميم المتوازن بين البساطة والرقي جعل الأقراط تبدو امتدادًا طبيعيًا لفخامة العقد دون مبالغة، ما أضفى على الإطلالة لمسة من النعومة الملكية.

ولم تكتفِ شيرين بقطعتي العقد والأقراط فقط، بل أضافت إلى إطلالتها خاتمًا فنيًّا من طراز "Art Deco Calligraphy"، وهو تصميم مستوحى من فن الخط العربي العريق، جاء الخاتم مرصعًا بحجر أكوامارين يزن نحو 4.4 قيراط، ليعكس بريقًا أنثويًا ممزوجًا بلمسة من التراث المصري الأصيل.

كما ظهرت وهي ترتدي سوارًا أو أكثر من الذهب بتصميم متناغم مع باقي القطع، ما عزز فخامة الإطلالة دون أن يُثقلها.