بـ2 مليون جنيه.. 10 صور لـ درة بمجوهرات مرصعة بالياقوت في الجونة

لفتت الفنانة درة زروق الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ملكية متكاملة، لم تقتصر على الفستان فقط، بل امتدت إلى تفاصيل المجوهرات التي زيّنت إطلالتها وأضافت إليها لمسة من الفخامة والرقي.

اختارت درة قلادة فاخرة من الذهب الأبيض، مرصّعة بالكامل بحبات الألماس اللامعة، وتزينها أحجار كبيرة من الياقوت الأزرق الداكن، ما أضفى بريقًا آسرًا على إطلالتها. وقد ذكرت بعض التقارير أنها نسّقت قلادتين متداخلتين لإبراز الياقوت وتكثيف تأثير الفخامة، في تناغم مثالي مع لون فستانها الأزرق النيلي الذي منحها حضورًا ملكيًا على السجادة الحمراء.

ولم تكتف درة بالقلادة المبهرة، بل أضافت أقراط متدلية مرصعة بمزيج من الألماس والياقوت الأزرق، جاءت لتكمل التناسق البصري بين مختلف عناصر الإطلالة.

كما زينت يديها بمجموعة من الخواتم الفاخرة التي حملت نفس الطابع الملكي، حيث صُممت بأحجار كريمة متطابقة مع القلادة والأقراط، ما أظهر اهتمامها الدقيق بأدق التفاصيل.

وتنتمي المجوهرات إلى ماركة "لازوردي" الشهيرة، وقد قُدّر سعرها الإجمالي بنحو مليون و900 ألف جنيه مصري.