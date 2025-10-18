بإطلالة فرعونية.. لبلبة تخطف الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة

فستانها تجاوز الـ 300 ألف جنيه.. بسنت شوقي بالأخضر الزمردي في "الجونة السينمائي"

بفستان سعره 370 ألف جنيه.. ليلى علوي تستعيد بريق الثمانينيات في الجونة

ظهرت الفنانة لبلبة، بإطلالة لامعة على شكل رسومات هندسية، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأطلت لبلبة مرتدية فستانا طويلا باللون البني الغامق اللامع، تميز بقصة الربع كم ومزود بجوانتي يد.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود، وزينتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط وكوليه وخاتم.