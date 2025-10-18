بإطلالة فرعونية.. لبلبة تخطف الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة لبلبة، بإطلالة لامعة على شكل رسومات هندسية، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.
وأطلت لبلبة مرتدية فستانا طويلا باللون البني الغامق اللامع، تميز بقصة الربع كم ومزود بجوانتي يد.
واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود، وزينتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط وكوليه وخاتم.