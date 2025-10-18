إعلان

بإطلالة فرعونية.. لبلبة تخطف الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد

07:16 م 18/10/2025
    الفنانة لبلبة في الجونة

ظهرت الفنانة لبلبة، بإطلالة لامعة على شكل رسومات هندسية، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأطلت لبلبة مرتدية فستانا طويلا باللون البني الغامق اللامع، تميز بقصة الربع كم ومزود بجوانتي يد.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود، وزينتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط وكوليه وخاتم.

لبلبة إطلالة لبلبة نجوم مهرجان الجونة 2025

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة