تألقت الفنانة ريهام حجاج على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة ذهبية تخطف الأنظار.

اختارت فستان “Topaz Dress” من تصميم الدار البريطانية الشهيرة جيني باكهام "Jenny Packham"، المعروفة بأزيائها اللامعة المستوحاة من الأحجار الكريمة.

جاء الفستان بلون ذهبي لامع منسوج بطبقات دقيقة من الستراس والكريستالات التي عكست الضوء ببراعة مذهلة. تصميمه العلوي المكشوف الأكتاف "strapless"، وانساب الجزء السفلي بخط مستقيم مع شق جانبي أنيق.

اعتمدت ريهام على إكسسوارات من الذهب والألماس، مع شعر مموج منسدل على أحد الجانبين ومكياج ذهبي برونزي يبرز ملامحها.

أما سعر الفستان، فيبلغ 3,500 جنيه إسترليني أي ما يعادل تقريبًا 223,800 جنيه.