في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025، خطفت تارا عماد الأنظار بإطلالة تجمع بين الرقة الشرقية والفخامة الراقية، بفستان من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب (Elie Saab) بعنوان “Bead Embroidered Long Dress”.

جاء الفستان بلون بيج وردي ناعم بلون الورد، مصنوع من حرير شفاف مطرز بالكامل باللآلئ والكريستالات الدقيقة.

القصة العلوية بأكتاف رفيعة وكروس أمامي أبرزت أنوثتها برقي، فيما انسابت التنورة الطويلة بقصة Mermaid خفيفة تنتهي بشق جانبي رقيق. التطريز الممتد على كامل الفستان أضفى لمعة خفيفة تحت الأضواء، جعلتها تبدو كأنها تتوهج بثقة.

اعتمدت تارا على إكسسوارات بسيطة: أقراط لؤلؤية متدلية وسلسلة دقيقة وأساور ناعمة، انسجمت مع فخامة الفستان دون أن تطغى عليه. مكياجها جاء هادئًا بظلال وردية خفيفة، فيما تركت شعرها منسدلًا.

أما سعر الفستان، فيبلغ 15,980 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يقارب 1,022,000 جنيه.