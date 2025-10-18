أثارت الجدل.. سعر إطلالة أسماء جلال الجريئة في مهرجان الجونة

خطفَت الفنانة أسماء جلال الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة غاية في الأناقة، حيث اختارت فستانًا لامعًا من توقيع دار الأزياء مرمر حليم (Marmar Halim)، لتتألق بأسلوب يجمع بين البساطة والرقي على السجادة الحمراء.

وأثارت أسماء جلال الجدل بفستان فضي بقصة الكب مكشوف الصدر وبفتحة ساق جريئة، جعلتها حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

جاء الفستان بقصة مستقيمة ضيقة (Column Dress) وبتصميم بدون أكمام أو أكتاف (Strapless)، ما أبرز تناسق قوامها وجمال إطلالتها، بينما أضفى التصميم لمسة أنثوية راقية تناسب أجواء المهرجان الفخمة.

تميز الفستان بلونه الفضي اللامع، ومرصّع بالكامل بأحجار الكريستال والترتر التي انعكست تحت أضواء الكاميرات، مانحة أسماء جلال حضورًا لافتًا وبريقًا يخطف الأنفاس.

واستكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، اعتمدت فيها البساطة والأناقة في آنٍ واحد، مع مكياج جذاب ركّز على العيون وأبرز ملامحها بأسلوب ناعم ومتناسق مع الفستان اللامع.

اختارت حقيبة يد صغيرة كروية الشكل (Clutch) متألقة تتناغم مع لمعان الفستان، مضيفة لمسة نهائية أنيقة إلى مظهرها المتكامل.

يبلغ سعر الفستان نحو 23,760 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل تقريبًا 6,439 دولارًا أمريكيًا أو 306,525 جنيهًا مصريًا، ما يعكس فخامة التصميم ودقّة تنفيذه.

