بفستان سعره 370 ألف جنيه.. ليلى علوي تستعيد بريق الثمانينيات في الجونة

تألقت النجمة ليلى علوي بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، واستعادت بريق نجوميتها في فترة الثمانينيات، حيث بدت رشيقة وواثقة من جمالها وقوامها الذي يظهر أنوثتها.

واختارت ليلى فستانًا فاخرًا من توقيع دار الأزياء العالمية جوني دور (Jony Dour)، بلغت قيمته نحو 7800 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 371,137 جنيهًا مصريًا.

واعتادت أن تجمع بين الرقي والبساطة، ظهرت بفستان طويل باللون الأسود الكلاسيكي، تميز بتفاصيل دقيقة من التطريزات الفضية اللامعة التي غطت معظم أجزاء الفستان، مانحةً إياه بريقًا لافتًا تحت أضواء الكاميرات.

وجاء تصميم الفستان بقصة صدر مربعة تضيف لمسة أنثوية راقية، مع أكمام طويلة شفافة من التول المزين بنفس التطريزات البرّاقة، ما منح الإطلالة طابعًا ملكيًا أنيقًا يجمع بين الفخامة والاحتشام.

واختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود لتكمل أناقة الإطلالة دون مبالغة، بينما جاء شعرها منسدلًا بانسيابية ناعمة مع بعض الخصلات التي انسابت على وجهها، في حين اعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الهادئة وجمالها الطبيعي.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

