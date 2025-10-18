صبا مبارك بفستان مفتوح.. 25 صور لإطلالات النجمات في مهرجان الجونة

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات جريئة لعدد من النجمات، إذ كانت فتحة الساق العالية أبرز عنصر رفع من مستوى الجرأة والأنوثة على السجادة، ما جعل الصور تنتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صبا مبارك

افتتحت الفنانة صبا مبارك سلسة الإطلالات الجريئة بفستان طويل باللون البرتقالي، مكشوف عند منطقة البطن ومزود بفتحة ساق جريئة.

أكملت مظهرها بمكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، لتجمع بين الجرأة والأنوثة بطريقة ساحرة، وجعلت إطلالتها محط أنظار الكاميرات والحضور.

جومانا مراد

تألقت جومانا مراد بفستان طويل باللون الأسود اللامع من الجزء العلوي، مع فتحة ساق جريئة تضيف لمسة من الإثارة.

اعتمدت مكياجا ترابيا وأحمر شفاه بدرجات النيود، بينما اختارت تسريحة شعر مرفوعة لتناسب طابع الفستان الجريء.

أكملت الإطلالة بمجموعة من المجوهرات الماسية تضمنت حلقًا وخاتمًا، ما أضفى مزيدًا من الفخامة على حضورها.

ميس حمدان

جاءت إطلالة ميس حمدان أكثر جرأة وعصرية، بفستان أسود طويل بقصة ضيقة، يحتوي على فتحة ساق جانبية عالية، وصيحة "الكاب" بدون أكمام مع حمالة واحدة.

اختارت تسريحة شعر بوي كت أو مسرحة على الجانب، مع كلاتش فضي صغير وأكسسوارات خفية، مع مكياج هادئ يركز على إبراز الملامح بشكل طبيعي وأنيق، ما منح الفستان لمسة عصرية متجددة.

أمينة خليل

قدمت أمينة خليل إطلالة أنيقة وعصرية بفستان سهرة طويل باللون الأسود الميتالك، مع رقبة مربعة وحمالات عريضة تحدد الجزء العلوي من الجسم.

اختارت تسريحة شعر مرفوعة بالكامل على شكل كعكة مشدودة للخلف لتبرز جمال الرقبة والكتفين، مع مكياج هادئ وناعم يركز على إبراز الملامح الطبيعية، وزينت إطلالتها بعقد متدلي مرصع بالألماس مع حلية كبيرة في المنتصف كعنصر لافت للنظر.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

اقرأ أيضا:

نجلاء بدر.. 25 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

جمالهن لافت.. 25 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في افتتاح الجونة

الأسود يليق بها.. شيري عادل تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة