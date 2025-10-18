بـ "فستان جريء" 10 صور لإطلالة نجلاء بدر في ثاني أيام الجونة

خطفت الفنانة نجلاء بدر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت نجلاء بدر، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عرض فيلم (عيد ميلاد سعيد)".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.