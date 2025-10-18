خطفت الأنظار بجمالها وجرأتها.. من هي ملكة الريد كاربت في افتتاح الجونة؟

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

في اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهي إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.

ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".

نستعرض لكم في الألبوم التالي 10 صور لملكة "ريد كاربت" في اليوم الأول لمهرجان الجونة، وفق ما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

قالت مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة "نيللي كريم" هي التي تستحق هذا اللقب خلال اليوم الأول من المهرجان.

وأضافت زينب: "فستان الفنانة نيللي كريم من تصميم مصمم الأزياء طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2025".

وتابعت: "تألقت بفستان من اللون الأخضر الفاتح من الحرير الشارموز وهذه الخامة تجعل الفستان أكثر لمعان وانسيابية".

وأضافت الشوربجي: "قصة الصدر المكشوف ذات الكتف الواحد مع الحرير المنسدل من على الكتف بطريقة انسيابية جعلت الإطلالة ملكية".

وأشارت: "ويتميز أيضا التصميم بالطيات المعقدة والمنحوتة بقصات الدرابيه ثلاثية الأبعاد، مما جعلها أكثر جاذبية وأبرز قوامها، وبالاضافة إلى أن فتحة الساق أضفت على الإطلالة جاذبية وأناقة"

وأوضحت زينب إن اختيار الفنانة نيلي كريم كان موفق جدا من حيث لون وقصة الفستان، كما أن المجوهرات أعطت للإطلالة فخامة".

