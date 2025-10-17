جامبسوت جريء.. ميس حمدان بإطلالة ملفتة في ثاني أيام الجونة

بإطلالة جديدة إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة لليوم الثاني

تصوير- علاء أحمد



تألقت الفنانة ميس حمدان، بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



أطلت ميس مرتدية جامبسوت مكشوف عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف باللون الأبيض.

كما جاء الجامبسوت مزينا بتطريزات باللون الأسود.



واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر القصير المنسدلة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.