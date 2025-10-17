عبير صبري تتألق بإطلالة ناعمة في ثاني أيام مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد



ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة ناعمة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وتألقت عبير مرتدية فستان طويل من خامة الدانتيل مزيج من اللونين الأسود والبيج بقصة واسعة.



واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.



وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وعدة أساور.



تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.



وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.



وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.