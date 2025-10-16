إطلالة جريئة بالأخضر الفسفوري.. بسنت شوقي تتألق مع محمد فراج في مهرجان

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، التي خطفت الأنظار خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والأنيقة والجذابة، بالإضافة إلى تنوع الألوان.

ظهرت الفنانة بشرى بفستان طويل بقصة "الكب" منفوش من الأسفل باللون الوردي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

كما أطلت الفنانة ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان جريء باللون الأسود بقصة الكب، ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

وتألقت الفنانة درة بإطلالة ملكية ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق، مع وضع مكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

بينما ارتدت الفنانة ميس حمدان فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة ضيقة، ويحتوي على فتحة ساق جانبية عالية تكشف عن جزء من الساق.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز 10 إطلالات في حفل افتتاح مهرجان الجونة.