أنوثة لافتة بالأسود اللامع.. هنا شيحة تتألق في "الجونة السينمائي"

إطلالة جريئة بالأخضر الفسفوري.. بسنت شوقي تتألق مع محمد فراج في مهرجان

ظهرت الفنانة هنا شيحة، بإطلالة جريئة، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت هنا فستانا طويلا باللون الأسود بتطريزات لامعة، وتميز الفستان بأنه بقصة انسيابية وضيقة على الجسم ما أبرز أنوثتها بشكل لافت.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع