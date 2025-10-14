أسماء جلال بإطلالات جريئة ومختلفة بمهرجان الجونة السينمائي (17 صورة)

تحرص نجمات الفن على التواجد في مهرجان الجونة السينمائي وحضور فعالياته المختلفة بدوراته السابقة، ما بين السجادة الحمراء قبل عروض الأفلام لالتقاط الصور التذكارية ثم مشاهدة الأعمال المشاركة، أو الندوات وجلسات النقاش المختلفة والتي تتناول قضايا سينمائية هامة.

ومن بين النجمات اللاتي تألقن بإطلالات مختلفة وجريئة في مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة أسماء جلال، والتي عُرض لها أيضا في المهرجان ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة السابعة فيلم الفستان الأبيض بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والفنان أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج جيلان عوف.

جدير بالذكر أن أسماء جلال يُعرض لها حاليا فيلم فيها إيه يعني، بطولة غادة عادل وماجد الكدواني، مصطفى غريب، ميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، إخراج عمر رشدي حامد، كما تنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان – لعب عيال، بطولة الفنان عمرو يوسف.