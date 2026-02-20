وفاة سبعة أشخاص إثر انهيارات أرضية في الفلبين

مانيلا- (أ ب)

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارين أرضيين، أسفرا عن وفاة سبعة أشخاص، ووقوع فيضانات تسببت في نزوح ما يربو على ثلاثة آلاف قروي شمال شرقي الفلبين.

وذكر مسؤولو الاستجابة للكوارث ومسؤولون إقليميون أن انهيارا صخريا تسبب في طمر منزل ووفاة زوجين وابنتيهما اليوم الجمعة في مدينة ماتي الساحلية في مقاطعة دافاو أورينتال.

وقال إدنار دايانجيرانج، المدير الإقليمي لمكتب الدفاع المدني، إن طاقم الإنقاذ استخدم معدات لإزالة التربة من أجل انتشال الجثث.

وفي مونكايو، وهي بلدة تعدين ذهب في مقاطعة دافارو دي أورو قرب دافاو أورينتال، تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص بعدما طمر انهيار أرضي منزلهم في ساعة متأخرة أمس الخميس، وفقا لما ذكر دايانجيرانج ومسؤولون آخرون.

وأضاف أن حوالي 10 آلاف شخص تضرروا جراء الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية، من بينهم أكثر من 3200 شخص اضطروا للانتقال إلى ملاذات طوارئ أو مع أقاربهم.

وأشار إلى أن عدة مقاطعات وبلدات نائية اضطرت إلى إلغاء الدراسة والعمل.