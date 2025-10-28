إعلان

انتصار تشارك جمهورها كواليس استعدادها لحضور فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

كتب : سهيلة أسامة

12:35 م 28/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    انتصار خلال استعدادها لحصور فيلم السادة الأفاضل في الجونة السينمائي (1)
  • عرض 10 صورة
    انتصار تشارك جمهورها كواليس حضورها فيلم السادة الأفاضل (3)
  • عرض 10 صورة
    انتصار تشارك جمهورها كواليس حضورها فيلم السادة الأفاضل (2)
  • عرض 10 صورة
    انتصار تشارك جمهورها كواليس حضورها فيلم السادة الأفاضل (1)
  • عرض 10 صورة
    انتصار (2)
  • عرض 10 صورة
    انتصار (1)
  • عرض 10 صورة
    انتصار (1)
  • عرض 10 صورة
    انتصار خلال استعدادها لحصور فيلم السادة الأفاضل في الجونة السينمائي (3)
  • عرض 10 صورة
    انتصار خلال استعدادها لحصور فيلم السادة الأفاضل في الجونة السينمائي (3)

تواصل الفنانة انتصار مشاركة كواليس حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ونشرت مجموعة صور من استعداداتها قبل حضور عرض فيلم "السادة الأفاضل" ضمن فعاليات المهرجان.

ونشرت "انتصار" الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "صور من التحضير لعرض فيلم السادة الأفاضل".

وتدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب "جلال"، حيث تنهار حياة عائلة "أبو الفضل" الهادئة، فيجد الابن الأكبر "طارق" نفسه مسؤولًا عن كل شيء، بينما يعود "حجازي" من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته.

ويشارك في بطولة الفيلم كوكبة من نجوم السينما، منهم: محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، وانتصار، والفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.

الفنانة انتصار كواليس فيلم السادة الافاضل مهرجان الجونة

