أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة.. وسط رقصات من المشاهير

كتب : منى الموجي

01:24 ص 25/10/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (6)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (5)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (4)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (3)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (21)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (9)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (2)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (19)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (18)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (17)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (16)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (15)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (14)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (13)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (12)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (11)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (10)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (1)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (20)
  • عرض 21 صورة
    أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة (7)

أشعل المطرب أحمد سعد حماس الحضور في الحفل الختامي للنسخة الجارية من مهرجان الجونة السينمائي بعدد من أبرز أغانيه.

وشهد الحفل تفاعل النجمات بالحفل الذين تفاعلوا مع أداء أحمد سعد على مسرح الحفل بالرقص والغناء.

يذكر أن النسخة المنصرمة هي الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي استمر خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

حدث بالفن | زواج منة شلبي وأحمد الجنايني وحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

أحمد مالك عن فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة: "سعيد إني شرفت مصر"

أحمد سعد مهرجان الجونة السينمائي أحمد سعد يحيي حفل ختام الجونة

