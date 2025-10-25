أحمد سعد يشعل حفل ختام مهرجان الجونة.. وسط رقصات من المشاهير

"شبه بعض".. بالصور- إيمان العاصي مع ابنتها في حفل ختام الجونة السينمائي

أشعل المطرب أحمد سعد حماس الحضور في الحفل الختامي للنسخة الجارية من مهرجان الجونة السينمائي بعدد من أبرز أغانيه.

وشهد الحفل تفاعل النجمات بالحفل الذين تفاعلوا مع أداء أحمد سعد على مسرح الحفل بالرقص والغناء.

يذكر أن النسخة المنصرمة هي الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي استمر خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

