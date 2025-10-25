"شبه بعض".. بالصور- إيمان العاصي مع ابنتها في حفل ختام الجونة السينمائي

أحيا الفنان أحمد سعد، حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي أُقيم مساء أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ورقصت العديد من النجمات على أغاني أحمد سعد "وسع وسع" و"مكسرات"، "إيه اليوم الحلو دا"، أبرزهم، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة إيمان العاصي وابنتها ريتاج، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنان احمد مالك، الفنان حسن مالك، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة هنا شيحة، وغيرهم من النجوم.

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات دورته الثامنة، بإعلان الأفلام الفائزة، وكان الفنان أحمد سعد مفاجأة الحفل، إذ أطل على الحضور مقدما أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده".

وعقب انتهاء الأغنية، أشار إلى تحضيره أغنية جديدة خصيصا للمهرجان يقول في مطلعها "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة"، معلقا "عملت أغنية لمهرجان الجونة السينمائي، حاسس إنها لذيذة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.