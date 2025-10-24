بعد تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان.. 25 صورة للنجمات بفساتين موف في مهرجان

الجونة- منى الموجي:

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عن فوز فيلم "دائما" بجائزة الجونة الذهبية الفيلم الوثائقي من إخراج ديمينج تشين.

فيما حصد الفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبدالمسيح بجائزة نجمة الجونة الفضية، وحصد النجمة البرونزية فيلم "أورويل: 2+2=5" من إخراج راؤول بيك.

وذهبت جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي للفيلم المصري "الحياة بعد سهام" من إخراج نمير عبدالمسيح، ومنحت لجنة التحكيم فيلم "كيف تبني مكتبة" من إخراج مايا ليكو، كريستوفر كينج، تنويه خاص.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، والتي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.