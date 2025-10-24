نيللي كريم وآيه سماحة.. أجر 10 إطلالات للنجمات في ختام مهرجان الجونة

بعد تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان.. 25 صورة للنجمات بفساتين موف في مهرجان

أقيمت مساء اليوم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ، بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت السجادة الحمراء ظهور نجمات الفن بإطلالات جريئة وارتداء أجمل الفساتين، التي خطفت عدسات المصورين.

ومن أبرز هؤلاء النجمات، آيه سماحة، مايان السيد، رانيا يوسف، نيللي كريم، لينا صوفيا، نور إيهاب، وغيرهن من النجمات.

وانطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم حفل الختام المذيعة والممثلة ناردين فرج، واستعرضت في كلمتها أبرز فعاليات الدورة الثامنة التي انطلقت في 16 أكتوبر ونحتفل بختامها بإعلان الفائزين اليوم 24 أكتوبر.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.