إعلان

نيللي كريم وآيه سماحة.. أجر 10 إطلالات للنجمات في ختام مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

09:34 م 24/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان على ريد كاربت مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    نور إيهاب تتألق في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 25 صورة
    لينا صوفيا في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 25 صورة
    رنا رئيس بفستان واسع وجريء (2)
  • عرض 25 صورة
    نسرين أمين في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف بفستان جريء في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف بفستان جريء في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة السينمائي (6)
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف بفستان جريء في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي تخطف الانظار في الجونة
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد في مهرجان الجونة (7)
  • عرض 25 صورة
    ايه سماحة في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    ايه سماحة في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي (2)
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي (1)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال في مهرجان اللينك (4)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال في مهرجان اللينك (3)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال في مهرجان اللينك (2)
  • عرض 25 صورة
    ايه سماحة في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي مهرجان الجونة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت مساء اليوم حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ، بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت السجادة الحمراء ظهور نجمات الفن بإطلالات جريئة وارتداء أجمل الفساتين، التي خطفت عدسات المصورين.

ومن أبرز هؤلاء النجمات، آيه سماحة، مايان السيد، رانيا يوسف، نيللي كريم، لينا صوفيا، نور إيهاب، وغيرهن من النجمات.

وانطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم حفل الختام المذيعة والممثلة ناردين فرج، واستعرضت في كلمتها أبرز فعاليات الدورة الثامنة التي انطلقت في 16 أكتوبر ونحتفل بختامها بإعلان الفائزين اليوم 24 أكتوبر.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان جولة السينمائي نجوم الفن نجمات الفن آيه سماحة مايان السيد رانيا يوسف نيللي كريم نور إيهاب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة