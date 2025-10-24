إعلان

"رومانسية على الريد كاربت".. بسنت شوقي ومحمد فراج بإطلالة بيضاء في ختام مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

08:19 م 24/10/2025
  • عرض 17 صورة
  
    بسنت شوقي تخطف الانظار في الجونة على الريد كاربت
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي مهرجان الجونة (3)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي مهرجان الجونة (4)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي مهرجان الجونة (5)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (1)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي مهرجان الجونة (1)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (2)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (7)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (8)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج وعلي البيلي في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 17 صورة
    بسنت شوقي تخطف الانظار في الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

خطفت الفنانة بسنت شوقي وزوجها محمد فراج الأنظار على الريد كاربت، في اليوم التاسع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي يختتم دورته الثامنة اليوم الجمعة.

وظهرت بسنت شوقي جريءة مرتدية فستان أبيض، بينما ارتداء محمد فراج بدلة كلاسيك جاكت أبيض وبنطال أسود، على السجادة الحمراء

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

الفنانة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج بسنت شوقي ومحمد فراج بإطلالة بيضاء مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

