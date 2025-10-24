"ضحك وقبلة على الهواء".. نور إيهاب تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

خطفت الفنانة بسنت شوقي وزوجها محمد فراج الأنظار على الريد كاربت، في اليوم التاسع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي يختتم دورته الثامنة اليوم الجمعة.

وظهرت بسنت شوقي جريءة مرتدية فستان أبيض، بينما ارتداء محمد فراج بدلة كلاسيك جاكت أبيض وبنطال أسود، على السجادة الحمراء

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.