قبل حفل الختام.. 7 نجمات أثرن الجدل بفساتين شفافة بمهرجان الجونة ( 20 صورة)

كتب : نوران أسامة

03:41 م 24/10/2025
    بشرى (2)
    بشرى (1)
    جيهان الشماشرجي
    بشرى (3)
    بشرى (6)
    مايان السيد (3)
    مريم الخشت (1)
    مايان السيد (1)
    مريم الخشت (2)
    مريم الخشت (3)
    نور ايهاب (1)
    نور ايهاب (2)
    يسرا اللوزي (1)
    مايان السيد (2)
    يسرا اللوزي (2)
    يسرا اللوزي (4)
    هنادي مهنا
    يسرا اللوزي (6)
    يسرا اللوزي (3)
    يسرا اللوزي (5)

شهدت أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، حضور وتواجد عدد كبير من نجمات الفن، والتي حرصت كلا منهن على التألق بارتداء أفضل الفساتين على السجادة الحمراء بالمهرجان.

وتنطلق بعد ساعات مراسم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، ونستعرض لكم صور لـ 5 نجمات أثرن الجدل بظهورهن بفساتين شفافة، ومن بينهن "مريم الخشت ويسرا اللوزي وهنادي مهنا ونور إيهاب وجيهان الشماشرجي، وبشرى، ومايان السيد".

وتقام اليوم الجمعة حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

فساتين شفافة مهرجان الجونة السينمائي نجمات الفن

