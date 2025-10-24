15 صورة لنجمات الفن بإطلالات جريئة على ريد كاربت الجونة السينمائي

18 صورة .."فساتين من كل لون" نجمات الفن في ثامن أيام مهرجان الجونة

حرصت عدد من نجمات الفن على الظهور بكامل أناقتهن على ريد كاربت فعاليات مهرجان الجون السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وظهرت العديد من النجمات وهن يحضرن العديد من الندوات والعروض السينمائية الخاصة وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

وكان من أبرز النجمات اللواتي خطفن الأنظار بإطلالات جريئة وجذابة الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة نسرين أمين، الفنانة هنادي مهنا، والتقطوا العديد من الصور على الريد كاربت.

وشهد اليوم الثامن من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس العديد من الأحداث الفنية أبرزها حفل توزيع جوائز سيني جونة، واحتفل الفائزون الشباب بجوائز المهرجان وسط دعم من قبل العديد من النجوم منهم الفنانة هنادي مهنا، الفنان أحمد عبد الحميد، الفنان أحمد عابد، الفنانة نور إيهاب وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.