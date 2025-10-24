إعلان

18 صورة .."فساتين من كل لون" نجمات الفن في ثامن أيام مهرجان الجونة

كتب : هاني صابر

01:00 ص 24/10/2025
    ياسمينا العبد على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (6)

حرص عدد من نجمات الفن على الظهور بإطلالات وفساتين ذات ألوان مختلفة في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وجاء من بين الفنانات اللاتي ظهرن بـ"فساتين من كل لون" التالي "نيللي كريم، نور إيهاب، مي الغيطي، ندى موسى، يسرا، ليلى علوي، لقاء الخميسي، درة ، بسنت شوقي، هنادي مهنا، ياسمينا العبد، هنا شيحة، هاجر السراج".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

نجمات الفن إطلالات نجمات الفن مهرجان الجونة السينمائي نيللي كريم نور إيهاب ليلى علوي بسنت شوقي

