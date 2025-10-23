13 صورة.. ياسمينا العبد تستعرض إطلالتها قبل حفل ختام مهرجان الجونة

استعرضت الفنانة الشابة ياسمينا العبد إطلالتها خلال حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك قبل حفل ختام المهرجان.

ونشرت ياسمينا، صورا من إطلالتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلاله مرتدية فستان أسود أنيق وجذاب خطفت به الأنظار إليها.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات ياسمينا العبد بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بعد إثارة نجل محمد رياض الجدل.. تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد سامي يدخل مسابقة أوسم 100 رجل في العالم