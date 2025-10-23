تصوير- علاء أحمد:

يتوافد النجوم على ريد كاربت فيلم "المستعمرة" الذي يعرض مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وكان من أبرز الحضور الفنانة لقاء الخميسي التي خطفت الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "المستعمرة" حول الشقيقان (حسام) و(مارو) اللذان يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، ثم يواجهان خيارًا صعبًا بعد حادث مميت يتعرض له والدهما في مكان عمله، حيث يَعرض عليهما المصنع العمل إلى جانب الرجل المسؤول عن وفاة والدهما كتعويض عن خسارتهما بدلًا من رفع دعوى قضائية، وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أدهم شكر، زياد إسلام، عماد غنيم، محمد عبد الهادي، تأليف وإخراج محمد رشاد.

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى تشارك بمسلسل "روج أسود" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم رانيا يوسف، داليا مصطفى، فرح الزاهد، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

