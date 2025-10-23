أحمد مالك والنجوم.. 25 صورة لحفل توزيع جوائز "سيني جونة"

أكثر من 300 ألف دولار.. "سيني جونة" يعلن عن الفائزين بجوائز نسخته الثامنة

تصوير- علاء أحمد:

احتفى نجوم وضيوف مهرجان الجونة السينمائي بتوزيع جوائز مسابقة "سيني جونة" الذي يقام مساء اليوم الخميس.

وحرص النجوم وضيوف المهرجان على تهنئة الفائزين ومشاركتهم فرحتهم، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختياراته لفئة النجوم الصاعدين ضمن برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة هذا العام، والذي يضم مجموعة من صُنّاع الأفلام الشباب الذين يعيدون صياغة ملامح السينما العربية والأفريقية المعاصرة.

انطلق برنامج "سيني جونة للنجوم الصاعدة"، ليعبّر عن التزام الجونة برعاية مستقبل السينما العربية والأفريقية، ويكرّم صُنّاع الأفلام الذين يشكّلون، بلغتهم السينمائية المتفردة، المشهد السينمائي في المنطقة.

يشارك جميع "نجوم سيني جونة الصاعدين" لهذا العام بأعمال ضمن المهرجان، سواء أفلام داخل المسابقة أو خارجها، أو عبر مشاريع مرشّحة لمنح دعم ضمن برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضا:

"مخضوض ياحبيبي".. رانيا يوسف تكشف موقف زوجها من التعليقات السلبية على فيسبوك

أروى جودة تكشف تفاصيل زفافها المنتظر وتُشيد بأجواء مهرجان الجونة السينمائي