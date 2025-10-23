تنوعت بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة لـ إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات دورته الثامنة اليوم الخميس 23 أكتوبر، حلقة نقاشية بعنوان "صناعة الأغاني للسينما والدراما" على مسرح الجزيرة بالمارينا، مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.



شهدت الجلسة حضور: يوسف عثمان، هنادي مهنا، صانع المحتوى يوسف حشيش.

وقالت منة "هحاول نعمل عملية صناعة الأغنية كلها مع بعض، نكتب الكلمات ونلحن ونغني مع بعض"، واختار الجمهور كتابة أغنية لفيلم يكون من بطولة كريم عبدالعزيز وهنادي مهنا، تدور أحداثه في إطار يحمل الكثير من المشاعر والكوميديا عن أخ وأخت ليس من نفس الأم، ويغنيها أحمد سعد بمشاركة بوسي.



وقالت منة إنها عادة ما تكتب أغانيها بالورقة والقلم وأن أحمد طارق لا يتفاءل إلا في وجود كراسة تضم كلمات الأغنية.



وعلق أحمد طارق يحيى "منة بتيجي الاستوديو تمسك الورقة والقلم، تكتب أي شخابيط وأنا أكمل عليها، أو تيجي بحاجة كاملة مش عارف بيبقى امتى عملت ده".



وأضافت منة أنها عادة ما تبدأ الأغنية بكلمة معتاد استخدامها في حوار بين اثنين، تخص الموضوع الذي يتناوله العمل، ثم تنطلق في عملية الكتابة.



وطلبت منة من الحضور مساعدتها في كتابة الأغنية، ووضع الاقتراحات التي من الممكن أن تستخدمها.



مهرجان الجونة السينمائي



أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.



يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.