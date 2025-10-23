"كلام بايخ وناس سخيفة".. رانيا يوسف ترد على منتقديها بعد زواجها

كشفت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل وكواليس جديدة عن زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وطريقتها في التعامل مع الانتقادات التي تعرضت لها الفترة الماضية بعد إعلان الزواج.

وظهرا رانيا يوسف وزوجها أحمد جمال ضيوفًا على قناة "النهار" من مهرجان الجونة السينمائي، لتؤكد أن زواجهما حدث بدون أي ترتيبات، مضيفة: "هي جات كدا، أنا وأحمد نعرف بعض من 2009 اشتغلنا مع بعض، وبعد كدا في 2018 اشتغلنا في مسلسل الانسة فرح، وبعدين اشتغلنا في مسلسل نص الشعب اسمه محمدـ، وقتها قررنا الزواج".

وبسبب الانتقادات التي تعرض لها الزوجين، قال أحمد جمال: "كنت عارف أنه هيحصل كلام لكن مش بالحجم دا، لترد رانيا يوسف: "هو على طول مخضوض معايا".

وأكملت، رانيا يوسف، حديثها: "أنا طبعا قولتله قبل الزواج في سوشيال ميديا هنتشتم ويتقال علينا كلام بايخ، لأن كل واحد ماسك موبايل بيقول رايه حتى لو محدش طلب رايه، وفي ناس هتبقى سخيفة وفي ناس هتبقى لطيفة، أنا واخدة على الموضوع دا، في الاول كنت بزعل لكن دلوقتي اتعودت على كدا".

وتابعت: "من الحاجات اللي حببتني في أحمد أنه متفاهم وبيحب الميديا وفاهم شغلنا ومن الحاجات اللي قربتنا من بعض إن شغلنا واحد واحنا فاهمين الدنيا ماشية ازاي".

أعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

أحمد ورانيا تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

خاض أحمد جمال تجربة التمثيل في أكثر من عمل وشارك رانيا كوجه جديد في عالم التمثيل في فيلم "فخفخينو" وذلك قبل 16 عاما، وشارك في بطولة مسرحية مرسي عاوز كرسي.

اقرأ أيضا..

20 صورة لـ كيم كاردشيان ترقص وتحتفل بعيد ميلادها

20 صورة.. نجمات تألقن باللون الأسود في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي