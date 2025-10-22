20 صورة.. نجمات الفن يتألقن بفساتين قصيرة في مهرجان الجونة السينمائي

لفتت نجمات الفن الأنظار خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات جريئة وأنيقة في آن واحد، حيث فضّلت كثيرات منهن اعتماد الفساتين القصيرة والملفتة على السجادة الحمراء.

كانت من بين أبرز الإطلالات اللافتة ناهد السباعي التي اختارت فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والكحلي، بينما تألقت بشرى بفستان قصير باللون الأزرق.

أما النجمة ليلى علوي فخطفَت الأنظار بإطلالة أنيقة وظهرت بفستان قصير باللون الوردي، في حين تألقت يسرا اللوزي بفستان قصير باللونين الأسود والأخضر.

ولفتت الفنانة هنادي مهنا الأنظار بفستان قصير جريء إذ ارتدت فستان جرئ باللون الأبيض، بينما تألقت جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة وجريئة وظهرت بفستان قصير التركواز.

أما الفنانة روجينا فظهرت بفستان قصير وجريء باللون الأسود اللامع، في حين اختارت شيرين رضا فستانًا قصيرًا خطفت من خلاله الأنظار إذ ارتدت فستان باللون الأسود ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

