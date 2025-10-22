أسما شريف منير: "دي أول مرة أحس إني بقدّم نفسي بشكل حقيقي في الجونة"

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها مجموعة صور من حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعبّرت من خلالها عن سعادتها بالمشاركة الأولى لها بالحجاب.

وقالت أسما في تعليقها: "أول مهرجان جونة ليا بالحجاب، وأكتر مرة مبسوطة، السنة اللي فاتت كنت لسه بعمل كونكشنز لعالم تاني، بروح أي توك أو ماستر كلاس تهمني، بقابل ناس، بسمع، بتعلم، بحاول أفتح أي باب يفيد عالم تاني قدام".

وأضافت: "السنة دي… كان عندي أمل نطلع كـ team نعمل حاجة ليها معنى، ويفضل الأمل موجود لحد ما فجأة في ٤٨ ساعة كل حاجة اتغيرت، كنت مقررة إني مش هسافر، خصوصًا إني لسه محجبة، ومعنديش لبس كفاية، ومحضرتش نفسي خالص، بس ربنا بيبعتلك الباب وقت ما تبقى مستعد له من جوه، مش من بره، لما لقيت حد آمن باللي بنعمله، وقالنا تعالوا السنة دي، هتقدموا حاجة تستاهل، قلت مش هخلي أي حاجة توقفني".

وتابعت: "في وقت قليل جدًا قررت أكون هناك، أقدّم حاجة أنا وعمرو عالم تاني، أعرف الناس أكتر على عالم تاني، وأكون نفسي".

وأوضحت أسما أنها حرصت على المشاركة لتعريف الجمهور بمشروعها "عالم تاني"، قائلة: "أنا حضرت الجونة كذا مرة، مرة كنت بشتغل ميكاب آرتيست، مرة إنفلونسر، مرة علشان عالم تاني، بس دي أول مرة أحس إني بقدّم نفسي بشكل حقيقي من جوه".

واستكملت: "أكتر حاجة فخورة بيها إن كل اللي بيحصل ده بتوفيق من عند ربنا وفجأة، وبمجهودنا وبشغلنا، اللي بيساعدني على حلمي كل يوم، استنوا اللي جاي أنا في الجونة، مش على red carpet، أنا هنا علشان عالم تاني يكون موجود زي ما يستاهل، وعشان مش ناس كتير عارفة أهمية المهرجان والفرص بره الـ red carpet، شكرًا لكل حد صدّق، وساعد، وشجّع، وشكرًا لنفسي إني كملت، حتى لما كنت فاكرة إني مش هقدر".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

