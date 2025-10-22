"تحفة فنية".. ليلى علوي تتألق بإطلالة وردية في سادس أيام مهرجان الجونة

خَطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، وذلك أثناء العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل".

ونشرت ليلى علوي صورًا من الظهور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث أطلت بفستان قصير باللون الوردي، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، ما منحها مظهرًا أنيقًا ولافتًا.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات: "الفستان شيك وأنتِ قمر"، "الفنانة الرائعة والمتألقة دائمًا"، "نجمة من الزمن الجميل"، "تحفة فنية حقيقية".

وتدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" حول انهيار حياة عائلة هادئة بعد وفاة الأب، حيث يجد الابن الأكبر نفسه مسؤولًا عن كل شيء، بينما يعود شقيقه ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل من التعامل مع أسرته. ومع ظهور شخصية غامضة تطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، تتوالى الأحداث في إطار من الدراما والكوميديا السوداء.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، وانتصار، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية كان فيلم "المستريحة" الذي عُرض مطلع العام الجاري.







