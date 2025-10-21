محمد رمضان يروج لفيلم "أسد" في مهرجان الجونة السينمائي

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله السينمائي هذا العام بعنوان "أسد"، خلال وجوده بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وحرص رمضان على إلقاء كلمة بمناسبة عرض الإعلان الرسمي على هامش الفعاليات وقال: "مبسوط لأول إعلان للفيلم بيتعرض في مهرجان الجونة، في الجونة عاصمة السينما، أنا محظوظ بشغلي مع منظومة عظيمة بداية من المؤلف والمخرج العظيم محمد دياب، سعيد بإيمانه بيا والمشروع ده هو شايفني فيه من 5 أو 6 سنين فاتوا أنه يفكر في بطل مصري وفي فيلم مصري وإنتاج مصري وأبطال عرب، إنتاج موسى مع المستشار تركي آل الشيخ ومفيش أي فتن بين عرب بين تحديدا مصر وأي دولة عربية شقيقة وأنا محظوظ ويارب الإعلان والفيلم يعجبكم".

وتدور أحداث فيلم "أسد" في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

