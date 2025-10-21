بفستان أحمر جريء.. أسماء أبو اليزيد مع زوجها على ريد كاربت الجونة السينمائي

رانيا يوسف وهنادي مهنا.. أجرأ 10 إطلالات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

20 صورة لأبناء النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

حرصت النجمة يسرا على الظهور بإطلالة مختلفة وأنيقة على السجادة الحمراء لفيلم "السادة الأفاضل"، في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت يسرا مرتدية فستان طويل محتشم أسود بنقط بيضاء على "الريد كاربت" في مهرجان الجونة.

وتوافد نجوم الفن المصريين والعرب على السجادة الحمراء لفيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.