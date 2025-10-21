بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

رانيا يوسف وهنادي مهنا.. أجرأ 10 إطلالات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير/ علاء أحمد:

تألقت الفنانة رنا رئيس في اليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ويعد هذا أول ظهور لـ رنا رئيس أمام الحضور والجمهور بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة، إذ تعرضت للإجهاض، ومعانتها من نزيف استمر لـ أربعة أيام، بحسب تصريحات والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، لبرنامج ET بالعربي.

وظهرت رنا رئيس بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض قصير خطفت به الأنظار على السجادة الحمراء.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.