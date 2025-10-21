"صغرت 20 سنة".. ليلى علوي وسط النجوم الشباب في الجونة السينمائي

أجرأ إطلالة لها.. بسنت شوقي تخطف الأضواء على ريد كاربت الجونة السينمائي

بفستان أحمر جريء.. أسماء أبو اليزيد مع زوجها على ريد كاربت الجونة السينمائي

رانيا يوسف بـ"التايجر".. أجرأ 10 إطلالات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، تألق عدد كبير من نجوم الفن، والظهور بإطلالة فريدة ومتنوعة.

خطفن الفنانة أسماء جلال والفنانة أمينة خليل، بإطلالات أنيقة وساحرة، إذ ظهرت أسماء جلال مرتدية بدلة باللون الأسود، بينما نسقت معها أمينة خليل وارتدت بدلة باللون الأبيض.

سادت حالة من البهجة والسعادة بين النجمتين على الريد كاربت، والتقطن الصور التذكارية سويًا.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.