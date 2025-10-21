بفستان كب مكشوف.. ميس حمدان تتألق على ريد كاربت الجونة السينمائي

بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

تصوير-علاء أحمد:

حرصت الفنانة ميس حمدان على حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

خطفت ميس الأنظار فور وصولها على الريد كاربت مرتدية فستان كب مكشوف أنيق وجذاب حاز على اعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ميس حمدان كانت بظهورها كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عزالدين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

